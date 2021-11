Dit staat er vandaag op het programma van de WK-kwalificatie

Eran Zahavi valt met kniepro­bleem uit bij Israël, onderzoek nodig

PSV-spits Eran Zahavi is gisteren tijdens het duel tussen Israël en Oostenrijk uitgevallen met een knieprobleem. Hoe ernstig het precies is, is nog onduidelijk. Zahavi had het probleem al in de eerste helft, na een tackle. Hij speelde wel door, maar moest na ruim een uur alsnog van het veld.

9:54