Dit zijn de eerste drie speeldagen van ‘Project Restart’

Koploper Liverpool wacht al 30 jaar op een landstitel en is daar dit seizoen dichter bij dna ooit. De ploeg van Jürgen Klopp heeft een voorsprong van 25 punten op nummer twee Manchester City. Virgil van Dijk, Georginio WIjnaldum en hun ploeggenoten hebben slechts twee overwinningen nodig voor de titel. FC Liverpool hervat het seizoen in de Premier League op zondagavond 21 juni met een uitwedstrijd tegen stadgenoot Everton. Mocht Manchester City op 17 juni tegen Arsenal onderuitgaan, dan kan Liverpool vier dagen later de titel al binnenhalen.

24 juni is de volgende gelegenheid om het kampioenschap veilig te stellen. Liverpool speelt dan thuis op Anfield tegen Crystal Palace. Donderdag 2 juli volgt een uitwedstrijd tegen Manchester City, de nummer 2 in Engeland, met een achterstand van liefst 25 punten. Zowel voor het duel met Everton als voor de wedstrijd tegen Manchester City staat de speelplek nog niet vast.



Van de 92 wedstrijden die nog gespeeld moeten worden in de Premier League worden er in ieder geval 33 gratis, dus op een open kanaal, uitgezonden. Normaliter zijn de duels in Engeland alleen tegen betaling te zien op Sky Sports, BT Sport en Amazon Prime Video. Rechtenhouder Sky zendt nu 25 van zijn 64 wedstrijden gratis uitzenden. De BBC krijgt de andere acht duels.