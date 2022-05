Dit zijn de grootste gedupeerden van het overvolle speelschema: ‘Je staat versteld’

Dat maakt de cijfers van Luis Díaz nog indrukwekkender. De Colombiaanse aanvaller speelde namelijk een half seizoen met FC Porto, een halfjaar met Liverpool en speelde tussendoor ook nog interlands. Op die manier kwam hij tot maar liefst 69 (!) wedstrijden in één seizoen. 13 in de Premier League, 13 in de Champions League, 5 in de FA Cup, 1 in de Carabao Cup, 3 in de Portugese beker, 18 in de Portugese competitie, 1 in de Allianz Cup en nog 15 interlands.