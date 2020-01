Dit zijn de meest spenderende coaches in het voetbal: koploper betaalde 1,5 miljard

Met flinke afstand heeft José Mourinho tot dusverre het meeste geld neergeteld voor nieuwe spelers. De huidige coach van Tottenham Hotspur FC, die opvallend genoeg bij zijn nieuwe club nog géén geld neertelde voor een aanwinst, gaf in zijn volledige loopbaan liefst 1,511 miljard euro uit, blijkt uit cijfers van Transfermarkt. Dat deed hij verspreid over negen clubs. Met name bij Manchester United maakte hij het bont. In twee jaar tijd liet hij de club 466,1 miljoen euro spenderen voor monsteraankopen als Paul Pogba (105 miljoen), Romelu Lukaku (84,7 miljoen) en Fred (59 miljoen euro).

Met meer dan anderhalf miljard uitgegeven euro’s staat Mourinho op eenzame hoogte. De coach die nog het dichtst bij de Portugees in de buurt komt is Carlo Ancelotti. De huidige oefenmeester van Everton kocht voor 1,263 miljard euro aan nieuwe spelers. De top drie wordt gecompleteerd door Pep Guardiola. De coach van Manchester City diende slechts drie clubs, maar was voor 1,145 miljard euro actief op de transfermarkt.

Volledig scherm Pep Guardiola. © Getty Images

In de top tien is er geen Nederlandse inbreng. Louis van Gaal viel net buiten de lijst. De voormalig coach van onder meer Ajax, FC Barcelona en Manchester United ‘beperkte’ zich tot 624 miljoen euro aan aankopen. Ook hij was vooral bij laatstgenoemde club actief: hij liet United 351 miljoen euro neertellen voor versterkingen. 75 miljoen euro daarvan werd besteed voor de komst van Ángel Di María.

Volledig scherm Koeman en Van Gaal tijdens de wedstrijd Southampton-Manchester United. © Getty Images Daarmee is Van Gaal wel met afstand de meest schuivende Nederlandse coach. De enige Nederlander die nog enigszins bij Van Gaal in de buurt komt is Ronald Koeman. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal besteedde in totaal 494 miljoen euro. Bij zijn laatste klus als oefenmeester van een club, Everton, betaalde Koeman meer dan de helft daarvan: 252 miljoen euro. Gylfi Sigurdsson was zijn duurste aankoop. De IJslander kostte 49 miljoen euro. Koemans karrenvracht aan dure aankopen konden niet voorkomen dat hij na iets meer dan een jaar werd ontslagen.

De coach die zorgde voor de allerduurste transfer in de voetbalgeschiedenis bezet de negende plaats in de geldsmijtlijst. Unai Emery gaf in totaal 692 miljoen euro uit. Daarvan reserveerde hij bijna een derde voor Neymar, die hij in 2017 voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain haalde.

