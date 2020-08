Dit zijn de recordtransfers van de vijftien grootste Europese competities

Jonathan David verkast voor een Belgisch recordbedrag van KAA Gent naar Lille. De smaakmaker van de Jupiler Pro League is met zijn prijskaartje van rond de 32 miljoen euro de duurst uitgaande transfer ooit. Wie hebben in de vijftien grootste competities van Europa het record op hun naam?

Spanje - Neymar (222 miljoen)

We beginnen meteen met de duurste transfer ooit. In 2017 trok Paris Saint-Germain meerdere portemonnees om de Braziliaanse dribbelkoning Neymar los te weken bij FC Barcelona. De ster uit Mogi das Cruzes moest de Parijzenaren succes gaan leveren. Sinds zijn entree veroverde PSG drie seizoenen op rij de landstitel, maar het gewenste succes in de Champions League bleef uit. Tegen Atalanta hoopt de topclub die droom, aan de hand van Neymar, levend te houden.

Engeland - Philippe Coutinho (145 miljoen)

Het perfecte voorbeeld van een peperdure transfer die grandioos kan mislukken. Met de Neymar-miljoenen hengelde FC Barcelona Coutinho in januari 2018 binnen, maar zijn avontuur in Catalonië liep uit op een fiasco. Afgelopen seizoen verhuurde Barça de worstelende ex-sterspeler van Liverpool al aan Bayern München. Barcelona staat 2,5 jaar na zijn komst alweer open voor een transfer.

Duitsland - Ousmane Dembélé (138 miljoen)

Ook Dembélé heeft de harten in Barcelona nog altijd niet veroverd. De behendige vleugelflitser worstelt sinds zijn toptransfer van Borussia Dortmund naar Spanje met blessureleed. Dit seizoen kwam de Fransman tot slechts vijf optredens in la Liga, waarin hij één treffer liet noteren. Hoe anders was dat in de Bundesliga, waar hij in zijn slotseizoen als tiener zes keer scoorde en dertien goals voorbereidde.

Italië - Paul Pogba (105 miljoen)

Volledig scherm Paul Pogba. © AFP Pogba ontnam in de zomer van 2016 Gareth Bale het record, nadat de Fransman zijn krabbel zette onder een contract bij Manchester United. Een droomhuwelijk is het nog niet geworden, maar Pogba geldt bij de Red Devils wel als een van de beste spelers. United hoopte na het losweken van Pogba bij Juventus de prijzenregen weer op gang te krijgen, maar die bleef voorlopig nog uit. De club is in verval geraakt en kan voorlopig alleen maar dromen van de gloriejaren van weleer. Te beginnen met de Europa League, waarin United tot de laatste vier behoort.

Frankrijk - Kylian Mbappé (180 miljoen)

Bij de toptransfer van Mbappé bleven de miljoenen in ieder geval binnen de Franse grenzen. Paris Saint-Germain sloeg in 2017 een dubbele slag, door naast Neymar ook Mbappé naar Parijs te halen. AS Monaco en PSG bedachten een ingewikkelde constructie, waarin Mbappé eerst een jaar zou worden gehuurd. In 2018 maakte het Franse wonderkind definitief de overstap naar de ambitieuze club, die 180 miljoen euro betaalde.

Portugal - João Felix (126 miljoen)

Als supertalent had Benfica-pareltje Felix de clubs afgelopen zomer voor het uitkiezen. Hij koos ervoor om FC Barcelona-aanwinst Antoine Griezmann op te volgen bij Atlético Madrid. Amper een jaar later moet de pijnlijke conclusie worden getrokken dat Felix een dramatisch debuutseizoen beleefde in Madrid. In de winterstop werd de Portugees al opgenomen in Marca's flopelftal van de eerste seizoenshelft en de twintigjarige schaduwspits lijkt niet op zijn plek in de machine van Diego Simeone. Zijn acht goals in Madrileense dienst staan in schril contrast met de twintig die hij in Portugal liet noteren.

Rusland - Hulk (55,8 miljoen)

Met zijn naam, gespierde lichaam en kiezelharde pegel in zijn linkerbeen maakte Hulk jarenlang naam op de internationale velden. De 48-voudig Braziliaans international werd bij FC Porto en Zenit een van de meest gevreesde buitenspelers van Europa. In 2016 besloot hij zijn Russische miljoenencontract in te ruilen voor een lucratief avontuur bij Shanghai SIPG, waar hij op jaarbasis 20 miljoen euro kan bijschrijven. De 34-jarige linkspoot zwemt in het geld en is vanaf komende januari transfervrij.

België - Jonathan David (32 miljoen)

De nummer tien van KAA Gent moet bij Lille de opvolger worden van Victor Osimhen, die voor 60 miljoen euro naar Napoli verkaste. David, een Amerikaanse Canadees, was afgelopen seizoen dé publiekstrekker van de Jupiler Pro League. In het afgebroken seizoen scoorde hij achttien keer en bereidde hij acht treffers voor. Handelshuis Lille heeft er hoe dan ook weer een ruw diamantje bij.

Oekraïne - Fred (59 miljoen)

Uiteraard domineert Sjachtar Donetsk de Oekraïnse recordtransfers. De club valt Europees al jaren op met steeds weer ijzersterke ploegen, met opvallend veel Brazilianen in de gelederen. De zes duurste uitgaande transfers staan op naam van de heerser in de Premier Liga. De best betaalde is Fred, die twee jaar geleden voor 59 miljoen euro naar Manchester United toog. In Engeland is de kleine middenvelder meestal bankzitter. Ook Fernandinho (Manchester City), Willian (Chelsea) en Douglas Costa (Juventus) gebruikten Sjachtar als springplank richting de top.

Nederland - Matthijs de Ligt (85 miljoen)

Als negentienjarige opeens een prijskaartje van 85 miljoen euro om je nek hebben, je moet er maar mee om kunnen gaan. Matthijs de Ligt imponeerde met Ajax in de Champions League en koos voor een avontuur bij Juventus, waar hij een leerzaam debuutseizoen beleefde. In het land waar het verdedigen tot de kunst verheven is, veroverde de Oranje-basisklant een vaste basisplaats. Inmiddels gaat hij in Turijn door het leven als De Muur. Een groter compliment kun je niet krijgen in Italië.

Turkije - Cenk Tosun (22,5 miljoen)

Ook al zo’n speler die uiteindelijk zijn hoge transfersom niet kon verzilveren. Besiktas ontving in januari 2018 liefst 22,5 miljoen euro van Everton, dat met Tosun een doelpuntenmachine naar Engeland hoopte te halen. Niets was minder waar. Tosun scoorde zelden en werd afgelopen winter op huurbasis naar Crystal Palace gedirigeerd. Ook daar bleef de teller op slechts één treffer staan. Everton’s technisch directeur Marcel Brands hoopt Tosun deze zomer naar de uitgang te leiden.

Oostenrijk - Naby Keita (29,75 miljoen)

RB Salzburg is het Sjachtar van Oostenrijk. Al jarenlang maakt het Red Bull-concern naam in Europa door jonge talentjes goedkoop op te pikken en voor een monsterbedrag door te verkopen. Erling Haaland is er het meest recente voorbeeld van. Hij werd met 20 miljoen euro niet de duurste. Dat is namelijk Naby Keita, die in 2016 naar satellietclub RB Leipzig vertrok. Via Duitsland belandde hij bij Liverpool, waar hij als vaste invalkracht een bijdrage leverde aan de eerste landstitel sinds 1990.

Denemarken - Denis Vavro (10,5 miljoen)

Vavro is waarschijnlijk een van de meest onbekende namen uit deze lijst. Niet gek, gezien het feit dat de verdediger bij Lazio slechts één basisplaats kreeg in de competitie. Vavro werd opgepikt bij FC Kopenhagen, waar de 23-jarige Slowaak wél steevast op het opstellingsformulier werd gezet.

Schotland - Kieran Tierney (27 miljoen)

Pechvogel Tierney werd in zijn debuutseizoen geteisterd door blessureleed, waardoor zijn aantal optredens beperkt bleef tot vijftien. De Schotse linksback was al jarenlang verzekerd van een basisplaats bij alleenheerser Celtic en verdiende een transfer voor 27 miljoen naar de gevallen topclub Arsenal. In Londen staat de korte zomerstop in het teken van optimaal herstellen van de vele kwaaltjes, om komend seizoen klaar te zijn voor een basisplan in de Premier League.

Tsjechië - Tomás Rosicky (14,5 miljoen)

Terwijl de meeste recorddeals in de recente geschiedenis werden beklonken, heeft Rosicky al twintig jaar het Tsjechische record in handen. In 2000 verliet hij als twintigjarige Sparta Praag voor Borussia Dortmund. In Duitsland én bij Arsenal was hij jarenlang een vaste waarde. Hij schopte het tot 105 interlands voor de Tsjechen en kondigden in 2017, eenmaal teruggekeerd bij jeugdliefde Sparta Praag, zijn voetbalpensioen aan.

