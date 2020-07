Dit zijn de spelers met het meest verbluffende doelpuntengemiddelde

Roy Makaay is de nummer zestien van de lijst. Het gemiddelde van Das Phantom ligt op 0,55 goals per wedstrijd. Hij doet het slechts enkele duizendsten minder dan Klaas-Jan Huntelaar, die niet voor niets de bijnaam The Hunter vergaarde. De huidige Ajacied, tevens de enige nog actieve Nederlander van de lijst, was met name in Duitse dienst bij Schalke 04 een garantie voor doelpunten. Huntelaar presteert daarmee aanzienlijk beter dan zijn grote concurrent in Oranje Robin van Persie, die 0,46 keer per wedstrijd het stadion liet ontploffen. Met name in Engeland, bij Arsenal en Manchester United, haalde zijn doelpuntendrift vrijwel wekelijks de voorpagina’s.