Dit zijn de uitslagen in de buitenlandse competities

Video Oud-Oran­je-spits lacht zich suf om hilarische discussie op tv over Ronaldo

Jimmy Floyd Hasselbaink was vandaag aanwezig op Stamford Bridge, waar zijn oude club Chelsea met 1-1 gelijkspeelde tegen Manchester United. Na afloop belandden Roy Keane en Jamie Carragher op Sky Sports in een verhitte discussie over Cristiano Ronaldo, die vandaag in de 64ste minuut pas inviel in de Engelse topper.

29 november