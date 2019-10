Dit zijn de wedstrijden om dit weekend naar uit te kijken

Leverkusen - RB Leipzig (zaterdag, 15.30 uur)

Aan spanning geen gebrek in de Bundesliga. Alleen doelsaldo scheidt nummer zes Leverkusen (13 punten) van nummer twee Leipzig. En laat die ploegen zaterdag in de BayArena van Leverkusen nu net tegenover elkaar staan. Een prettige voorbereiding kende de ploeg van Peter Bosz met een 2-0 nederlaag in de Champions League niet. Ook Leipzig verloor, in eigen huis van Lyon (0-2).



Net als Bosz staat Leipzig-trainer Julian Nagelsmann bekend om het spectaculaire, aanvallende voetbal. Zijn ploeg moet winnen om bij Bayern München in de buurt te blijven, terwijl Leverkusen stiekem op meer hoopt dan de vierde plek van vorig jaar.

Liverpool - Leicester City (zaterdag, 16.00 uur)

Een herhaling van het kampioensjaar is nog heel ver weg, maar Leicester City maakt wekelijks indruk in de Premier League. De ploeg van Brendan Rodgers staat derde en verloor alleen van Manchester United. Vanaf het moment dat Leicester de coach in februari 2019 aanstelde, speelt het aantrekkelijk voetbal. De personificatie van de opmars onder de ex-coach van Liverpool is spits Jamie Vardy, die sinds de aanstelling van Rodgers de meest scorende speler van de Premier League is.



Uitgerekend bij de ploeg waar Rodgers tussen 2012 en 2015 trainer was, wacht een enorme test. Liverpool won al zijn zeven wedstrijden tot dusver en lijkt onverslaanbaar in de Premier League. Kan Leicester City het op Anfield?

Volledig scherm Onder trainer Rodgers is Vardy in topvorm. © Action Images via Reuters

Paris Saint-Germain - Angers (zaterdag, 17.30 uur)

Hoort deze wedstrijd in dit rijtje thuis? Dit seizoen wel. Het is namelijk de wedstrijd tussen de nummer een en twee van Frankrijk. Het kleine clubje Angers draait een fantastisch seizoen en verzamelde maar twee punten minder dan koploper Paris Saint-Germain.



Met een uitwedstrijd bij de kampioen van Frankrijk wacht zaterdag wel een heel zware klus. Voor Angers is het zaak om Neymar af te stoppen. Neymar is in bloedvorm en was al in drie van de vier wedstrijden die hij dit seizoen speelde de maker van de enige goal.



Op zondagavond komt Memphis Depay in actie met Lyon. De ploeg gaat op bezoek gaat bij Saint-Étienne.

Internazionale - Juventus (zondag, 20.45 uur)

Krijgt de Serie A dit seizoen voor het eerst sinds 2011 een andere kampioen dan Juventus? Het zou zomaar kunnen. Met aanwinsten als Alexis Sánchez, Romelu Lukaku en Diego Godín en nieuwe coach Antonio Conte wil Inter het in ieder geval gaan proberen. De seizoensstart is met achttien punten uit zes duels in ieder geval indrukwekkend. Ook hoefde Inter, waar Stefan de Vrij in de achterhoede speelt, pas twee tegendoelpunten te slikken.



Maar tegen Juventus wacht een echte test. De ploeg uit Turijn lijkt iedere week een beetje beter te worden, wat ook geldt voor Matthijs de Ligt. De 19-jarige verdediger heeft met het uitschakelen van Romelu Lukaku een pittige klus te klaren, al is het niet duidelijk of de Belgische spits fit genoeg is om mee te doen. Beide ploegen zullen vooral niet willen verliezen.

Volledig scherm Antonio Conte stuurt zijn spelers aan. © Getty Images

Barcelona - Sevilla (zondag, 21.00 uur)

De Jong tegen De Jong op de zondagavond in Spanje. Frenkie de Jong neemt het met Barcelona op tegen het Sevilla van Luuk de Jong. Waar de eerstgenoemde wekelijks floreert op de voorpagina's van de Spaanse kranten, zoekt Luuk de Jong met nog geen enkel doelpunt op zijn naam wanhopig naar zijn vorm.



Om in het spoor van Real Madrid te blijven moet Barcelona winnen van Sevilla. Goed nieuws voor de Catalanen is dat Lionel Messi zijn eerste competitieminuten dit seizoen kan maken. Frenkie de Jong zullen we in Camp Nou wel aan de aftrap zien, maar bij Luuk de Jong is dat allesbehalve een zekerheid.



Op zaterdag speelt Real Madrid het thuisduel tegen de verrassende nummer twee Granada, dat twee weken terug nog met 2-0 te sterk was voor Barcelona.