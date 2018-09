Doan debuteert bij winnend Japan

Het is het eerste duel in de A-ploeg voor de 20-jarige linkspoot. In de Japanse jeugdploegen was Doan al een bekend gezicht. Het oefenduel met Costa Rica wordt door bondscoach Hajime Moriyasu gebruikt om nieuwe spelers een kans te geven. Bekende namen als Shinji Kagawa, Maya Yoshida en Yuto Nagatomo zitten niet bij de selectie.



Ondanks dat Japan niet in de sterkste formatie speelde, had het weinig moeite met Costa Rica. Het duel eindigde in 3-0.