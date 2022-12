Dochter van Pelé: ‘We houden oneindig veel van je, rust in vrede’

,,Alles wat we zijn, komt dankzij jou”, schrijft Kely in een kort bericht. “We houden oneindig veel van je. Rust in vrede.”



De familie van Pelé verzamelde zich de voorbije dagen rond het ziekbed van de drievoudig wereldkampioen, wiens gezondheidstoestand verslechterde. Kely plaatste woensdag nog een bericht waarin ze aangaf dat de familie ontroerende momenten met elkaar beleefde. ,,Soms is er veel verdriet en wanhoop, andere momenten lachen we en praten we over grappige herinneringen”, schreef ze. “En wat we het meeste leren is dat we elkaar moeten opzoeken, elkaar moeten vasthouden. Dat is de enige manier waarop het loont. Allen tezamen.”