Dodelijke Griezmann leidt Atlético naar Europa League-winst

Door Mikos Gouka



Dat Griezmann van absolute wereldklasse is, daar twijfelt niemand aan. Alleen de erelijst van de Fransman kon nog wel wat indrukwekkender. Een verloren Champions League-finale met Atlético Madrid tegen stadgenoot Real Madrid in 2016, kort daarna gevolgd door een eveneens verloren EK-finale met Frankrijk. Het waren littekens voor de Fransman die op vijftig kilometer van Lyon, waar vanavond de finale van de Europa League werd gespeeld, opgroeide.



Maar vanavond kon hij dan eindelijk juichend over het veld rennen na een aansprekende Europese finale. Atlético Madrid toonde zich weer eens meester in het razendsnelle omschakelen van verdedigen naar aanvallen.



Problemen

Die arme André-Frank Zambo Anguissa uit Kameroen. Ja, de middenvelder van Olympique Marseille was aanspeelbaar na ruim twintig minuten in de finale van de Europa League. Maar de stuiterbal die keeper Steve Mandanda hem toespeelde, bracht hem in enorme problemen. Diego Costa zette de goalie onder druk, Griezmann en Gabi sloten de Afrikaan na zijn slechte balcontrole meteen in en een fractie later was het 0-1 voor Atlético Madrid.



Op de tribune rende de geschorste trainer Diego Simeone dolblij heen en weer. Trots op het feit dat zijn spelers weer eens feilloos hadden aangevoeld dat ze uit het niets de defensie van een tegenstander onder druk moesten zetten. Olympique Marseille wist meteen dat het een enorm probleem voor zichzelf had gecreëerd. De Franse ploeg was in eigen land nog sterk gestart. Valère Germain kwam zelfs oog in oog met doelman Jan Oblak, de doelman die voor de finale in 47 duels slechts 26 tegentreffers had moeten incasseren. Germain faalde hopeloos in kansrijke positie.



Toptrainer

Atlético Madrid is in Europa misschien wel het elftal dat het kunstje van een wedstrijd controleren beheerst. Sinds Diego Simeone in december 2011 werd aangesteld als trainer, heeft de ploeg een metamorfose doorgemaakt. De Argentijnse coach werd aanvankelijk door critici als een schreeuwer neergezet, maar wie al zo lang aan het roer staat en zijn spelers nog steeds kan raken moet wel een absolute toptrainer zijn.



Kort na rust mocht Marseille ingooien, maar een fractie later was het 0-2. Koke stuurde Griezmann op pad en de sterspeler verschalkte Mandada dit keer met een subtiel stiftballetje. De finale was al na een uur gespeeld, de late 0-3 van Gabi was het slotakkoord. Een finale waarin Marseille al vroeg vedette Dimitri Payet geblesseerd zag afhaken. Griezmann kuste zijn landgenoot op weg naar de tunnel. Een finale ook met Nederlandse inbreng. Bjorn Kuipers floot wederom een prima eindstrijd op het hoogste niveau. Vooraf werden er in de Spaanse kranten nog vraagtekens gezet bij zijn aanstelling.



Als Olympique Marseille zou winnen, was de kans levensgroot dat Feyenoord zich rechtstreeks zou plaatsen voor de groepsfase van de komende Europa League. Nu starten de Rotterdammers al op 9 augustus in Europa.



Al snel was duidelijk dat van het droomscenario van Feyenoord nooit sprake van zou zijn. Atlético Madrid liet Marseille heel even uitrazen, maar nam toen de teugels zo stevig in handen dat er nimmer sprake was van enige spanning in Lyon. Als Real Madrid op 26 mei in Kiev hetzelfde doet met Liverpool, zijn beide Europese bekers een jaar lang in de Spaanse hoofdstad te bewonderen.