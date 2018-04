Doek lijkt bijna gevallen voor HSV na achttiende nederlaag

HSV zorgde vorige week nog voor een stunt door Schalke 04 te verslaan, maar is na het verlies in Hoffenheim weer bijna terug bij af. Goals van Serge Gnabry en Ádám Szalai gaven de thuisploeg al in het eerste halfuur een veilige marge. Van Drongelen, die in de fout ging bij de 1-0, werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Klok

Het lijkt dus bijna onvermijdelijk dat de klok in het stadion van HSV over een paar weken stopt met tikken. De digitale cijfers op de stadionklok geven aan hoe lang de traditieclub al in de Bundesliga speelt. Geen andere club doet het beter. Simpelweg omdat de Hamburger Sportverein de enige club is die alle seizoenen in de Bundesliga speelde sinds de oprichting in 1963. En daar zijn ze maar wat trots op in de na Berlijn grootste stad van Duitsland.