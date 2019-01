Doelman Kelle Roos stunt met Derby County in FA Cup

Normaliter is Roos, geboren in Rijkevoort onder de rook van Nijmegen, de tweede keeper bij de club uit de Championship, het tweede niveau. De onbetwiste nummer één is Scott Carson. Roos kreeg dit seizoen van Lampard alleen speeltijd in de bekertoernooien. In de voorbije jaren stalde Derby County Roos bij vijf clubs, waaronder Plymouth Argyle, Wimbledon en Bristol Rovers. Roos, die al sinds 2013 in Engeland speelt, hoopt dat na de dubbel tegen ‘Soton’ dat er een nieuwe toekomst voor hem aanbreekt. ,,Het is moeilijk om geduld te hebben‘’, zei hij enkele weken geleden tegen de Gelderlander. ,,Ik zit nu in mijn vierde jaar bij Derby, maar ik ben nog nóóit de nummer één geweest hier. Dat maakt het voor mij frustrerend.”



In de vierde ronde neemt Derby County het op tegen Accrington Stanley, dat op het derde profniveau meedoet. De kans dat Roos dan weer in actie komt is groot.