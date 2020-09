Doelpuntenrecord in zicht in tweede speelronde Premier League

Leicester City aan kopLeicester City gaat aan kop na twee wedstrijden in de Premier League. De ploeg van Brendan Rodgers begon vorige week met een 0-3 zege bij West Bromwich Albion en was vanavond in het King Power Stadium met 4-2 te sterk voor Burnley.

Burnley kwam na tien minuten op voorsprong via de Nieuw-Zeelandse spits Chris Wood, maar tien minuten later maakte Harvey Barnes al de 1-1. Via een eigen goal van Burnley-speler Erik Pieters, die vijf minuten voor rust was ingevallen, werd het in de 50ste minuut 2-1 voor de thuisploeg. James Justin zorgde tien minuten later voor de 3-1. Jimmy Dunne bracht de spanning terug met de 3-2 namens Burnley in de 73ste minuut, maar zes minuten later bepaalde de Belgische middenvelder Dennis Praet de eindstand op 4-2.

Nog vier goals nodig voor evenaring record

De 4-2 zege van Leicester City betekende het zoveelste doelpuntrijke duel van dit weekend in de Premier League. Gisteren won Everton al met 5-2 van West Bromwich Albion en was Leeds United met 4-3 te sterk voor mede-promovendus Fulham. De zondag werd geopend met de 2-5 zege van Tottenham Hotspur bij Southampton, waar Harry Kane vier assists gaf op Heung-Min Son en daarna zelf ook nog scoorde.

In totaal vielen er daarmee dit weekend al 39 goals in acht wedstrijden, gemiddeld 4,87 per duel. Morgenavond staan Aston Villa - Sheffield United (19.00 uur) en Wolverhampton Wanderers - Manchester City (21.15 uur) nog op het programma.

De twee meest doelpuntrijke speelrondes in de Premier League waren in het eerste seizoen (1992/1993) met 53 (speelronde 42) en 44 goals (speelronde 39), maar de Engelse competitie bestond toen nog uit 22 teams. Sinds dat is teruggebracht naar twintig teams is het record 43 goals, in speelronde 26 in het seizoen 2010/2011.

