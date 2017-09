Doeltreffende Kane: Jammer dat september voorbij is

,,Het was een goede maand, waarschijnlijk één van mijn beste ooit'', zei Kane met een glimlach. ,,Het was ook goed voor de ploeg, want we hebben een paar geweldige resultaten geboekt.'' Zo won Tottenham in de Champions League van Borussia Dortmund (3-1) en Apoel Nicosia (0-3). Kane nam vijf van die zes doelpunten voor zijn rekening. Hij scoorde vorige week ook twee keer tegen West Ham United (3-2) en maakte er zaterdag weer twee tegen Huddersfield Town. ,,Jammer dat september voorbij is. We beleven een geweldige start van het seizoen, nu is het zaak dit vast te houden.''