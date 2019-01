Doet Sevilla Barça nog meer pijn in Copa del Rey?

Sevilla-uit is voor de topclubs in Spanje altijd een lastige wedstrijd, maar in uitwedstrijden stelt Sevilla vrijwel altijd teleur tegen Barcelona en Real Madrid. Zo won Sevilla in La Liga voor het laatst in Camp Nou op 15 december 2002, toen Louis van Gaal de touwtjes nog in handen had bij Barcelona.



In de Copa del Rey won Sevilla daarna nog wel een keer in Camp Nou, op 5 januari 2010. Dat seizoen won Sevilla voor het laatst de Copa del Rey, door in de finale in Camp Nou met 2-0 te winnen van Atlético Madrid. Negen jaar later zal hoopt Sevilla weer eens op een goed resultaat in Camp Nou, maar met de aanwezigheid van Messi zal dat zeker niet meevallen.