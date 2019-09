Dolberg tekent voor eerste treffer bij OGC Nice

De ex-Ajacied maakte vorig weekeinde zijn debuut voor de ploeg van Patrick Vieira in het verloren duel met Montpellier (2-1). In die wedstrijd wist Dolberg nog niet te scoren, maar dit weekeind was het wél raak. Na een handig balletje van Adam Ounas wipte de Deen de bal leep over Alfred Gomis. Eerder had Julio Tavares Dijon op voorsprong gebracht.



Dolberg kwam twee dagen geleden nog op ongelukkige wijze in het nieuws. Een peperduur horloge van de aanvaller bleek te zijn gestolen.



Het thuisduel van OGC Nice met Dijon begon om 20.00 uur. De ruststand was 1-1.