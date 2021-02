Dolend Schalke 04 vindt zondebok en stuurt deze komende zomer de laan uit

Samenvatting Engelse media keihard over Ziyech: ‘Zijn spel was een horrorshow’

12 februari Na drie reservebeurten mocht Hakim Ziyech in de FA Cup tegen Barnsley (0-1) eindelijk weer eens in de basis beginnen. De Marokkaanse aanvaller kon echter opnieuw niet overtuigen en werd gekraakt over zijn povere optreden.