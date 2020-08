Dominique Janssen houdt met Wolfsburg Lieke Martens uit CL-finale

Vijfdeklas­ser FC Düren komt Bayern tegemoet en wil bekerduel in München spelen

23 augustus Bayern München kan de wedstrijd in de eerste ronde van het Duitse bekertoernooi tegen 1. FC Düren in het eigen stadion spelen. Düren, dat uitkomt op het vijfde niveau, wil de Duitse kampioen daarmee in drukke tijden tegemoet komen.