Domme rode kaarten voor Son en Foyth bij oververhit Tottenham

Sevilla in strijd om CL-ticket thuis hard onderuit tegen Léganes

3 mei Sevilla heeft een pijnlijke thuisnederlaag geleden in La Liga. De ploeg verloor in het eigen Estadio Ramón Sánchez Pizjuán met 0-3 van Léganes. Door de nederlaag blijft Sevilla steken op de vijfde plaats met 55 punten en loopt het kans een plek in de Champions League te verspelen.