Domper voor liefhebbers: PSG nog zónder Messi tegen Marco Bizot en co

Voorafgaand aan het duel met Strasbourg vorig weekeinde werd Messi al gepresenteerd aan het thuispubliek bij PSG, maar behoorde hij nog niet tot de selectie. ,,Het gevoel is goed”, zei Pochettino, landgenoot van de van Barcelona afkomstige speler in aanloop naar het uitduel met de ploeg van de Nederlandse keeper Marco Bizot. ,,Messi heeft zich heel snel aangepast en op de training gaat het goed met hem. Ik wil de beslissing of hij meegaat echter nog even uitstellen. Grote haast hebben we niet. Wat ik wel kan zeggen is dat alles mogelijk is.”