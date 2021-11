Donny van de Beek oogst bij United lof na korte invalbeurt: ‘We houden allemaal van hem’

Hoewel zijn invalbeurt van korte duur was, kon Donny van de Beek zichzelf eindelijk weer eens laten zien bij Manchester United. Drie minuten voor tijd viel hij in tegen Atalanta Bergamo, waarna hij een aandeel had bij de 2-2 bij Cristiano Ronaldo én nog bijna zelf de 2-3 maakte. De Nederlander oogstte dan ook lof bij zijn medespelers en coach.

Een halve wedstrijd in de Champions League tegen Young Boys, zes minuten in de Premier League tegen Newcastle United en een hele League Cup-wedstrijd tegen West Ham United: dat is waar Van de Beek het vooralsnog mee moest doen dit seizoen bij Manchester United. Op bezoek in Bergamo kwamen daar dus nog drie minuten (exclusief blessuretijd) bij.

,,Donny is niet de enige, er zijn nog meer spelers die minder vaak spelen dan ze zouden willen, maar we snappen allemaal de gevoelens van Donny. Hij is een geweldige en leuke jongen. We houden allemaal van hem en hij is een topprofessional”, zo kreeg Van de Beek na afloop lovende woorden van Luke Shaw.

,,Hij is niet bij de pakken neer gaan zitten en houdt zijn hoofd omhoog. Hij komt soms een beetje teleurgesteld of verdrietig bij de club binnen omdat hij niet speelt en hij niet aan het grote werk mag ruiken, maar hij blijft hard werken en trainen. Zijn houding en de manier waarop hij met de situatie omgaat is te prijzen”, aldus de Engelsman voor de camera van RTL7.

Shaw herkent zich ook in Van de Beek: ,,Het is geen makkelijke situatie en ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik weet hoe hij zich voelt, maar hij moet doorgaan zoals hij nu bezig is. Ik weet zeker dat hij dan de kansen krijgt die hij verdient.”

Solskjaer

Ook manager Ole Gunnar Solskjaer had een compliment voor de Nederlander: ,,Met de kwaliteiten die ze (de invallers, red.) hebben, kunnen ze veel impact hebben. Donny zorgde mede voor het punt. Hij blijft hard werken en heeft de kwaliteiten om door dichte defensies heen te komen. Hij scoorde ook nog bijna. Ik vond dat iedereen die inviel het goed deed. Elke keer als ik een opstelling kies, moet ik bepaalde spelers weglaten", zo legde de Noor nog maar eens uit dat hij de frustraties van Van de Beek snapt.

Volledig scherm Donny van de Beek. © Pool via REUTERS