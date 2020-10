Door De Jong veroorzaakte penalty kost Barcelona de kop tegen Getafe

Ook Oran­je-kwel­geest Spinazzola gebruikte Atalanta als spring­plank

14 oktober Vijf weken geleden won Italië in de Johan Cruijff Arena met 0-1 van Oranje en de speler die destijds het meest opviel bij de Azzurri was de relatief onbekende Leonardo Spinazzola. Vanavond wacht het Nederlands elftal opnieuw de taak om deze 27-jarige Italiaan te beteugelen, maar wie is hij eigenlijk?