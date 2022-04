Doorbraak Hakim Ziyech bij Chelsea voorzien van zwarte rand

Door Geert Langendorff



De verbazing viel zondag van het gezicht van Brentford-trainer Thomas Frank af te lezen, toen de Deen via een zijdeur de persruimte van Stamford Bridge binnenliep. Hij deed zijn best stoer over te komen, maar zijn lichaamstaal deed denken aan iemand die zojuist met een inzet van een euro de jackpot in het casino had gewonnen. De ontluisterende zege op Chelsea (1-4) kwam voor de winnende coach compleet uit de lucht vallen.