Doortrainen Köln na besmetting wekt verbazing: ‘Voetbal moet voorbeeld geven’

Karl Lauterbach, politicus en professor in de gezondheidskunde, snapt er niets van dat de rest van de selectie van FC Köln gewoon verder traint. ,,Wie met Covid-19 traint, riskeert schade aan longen, hart en nieren", weet hij. ,,Het verbaast me dat spelers dit toestaan. Voetbal moet een voorbeeld geven en geen broodspelletje zijn.”



De clubs in de Bundesliga hopen over twee of drie weken de onderbroken competitie zonder publiek te hervatten. 1. FC Köln staat tiende in de hoogste Duitse voetbalklasse.