Doorzetters Denzel Dumfries en Stefan de Vrij: ‘Er gaat veel talent verloren in Nederland’

De vervanger van San Siro: dit wordt het nieuwe stadion van AC Milan en Inter

AC Milan en Internazionale hebben de plannen voor een nieuw stadion gepresenteerd. ‘La Cattedrale’ zal 65.000 plaatsen krijgen en komt op de plek van het huidige Stadio Giuseppe Meazza in de wijk San Siro. De bedoeling is dat Milan en Inter er in 2027 gaan voetballen.

21 december