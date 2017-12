'Doping-ontkenner' Lineker onder vuur

Oud-voetballer en tv-presentator Gary Lineker krijgt behoorlijk wat kritiek in Engeland én daarbuiten. Op social media heeft hij gesteld dat doping in het voetbal niet voorkomt, al zwakte hij die stelling later af. Toch vinden veel mensen dat de ex-voetballer zijn kop in het zand steekt.

Het balletje kwam aan het rollen toen Lineker op Twitter werd bekritiseerd omdat hij vorige week de loting voor het WK in Rusland presenteerde. Het land werd door het IOC gisteren uitgesloten van de Olympische Spelen wegens een omvangrijk dopingschandaal. Lineker had die presentatie in het omstreden Rusland aan zich voorbij moeten laten gaan, zo luidde de kritiek.

,,Dit was iets anders dan de Olympische Spelen'', stelt hij in een tweet echter. ,,Het is het WK van de FIFA, niet van Rusland.'' Daarna ging hij in op doping in het voetbal. ,,Het is in de voetbalwereld bovendien niet echt een issue. Geen enkele drug zorgt ervoor dat je beter passt, dribbelt of schiet óf kan ervoor zorgen dat Rusland het toernooi wint'', zo stelt hij.

Die opvatting komt de presentator van het geliefde Match of the Day in eigen land op veel kritiek te staan, hoewel hij de tweet inmiddels heeft verwijderd omdat het 'slecht geformuleerd' zou zijn. Ook enkele collega's bij de BBC zijn het niet bepaald eens met Lineker.

Ook in verdere reacties blijft Lineker desondanks bij zijn standpunt. ,,Ik heb zó veel spelers gesproken, maar niemand constateert het. Als het enige voordeel is dat je bijvoorbeeld beter druk kan zetten, zou het een bizar risico met minimaal effect zijn. Er zijn zó veel spelers die de rol van klokkenluider hadden kunnen vervullen, als het aan de orde zou zijn.''