Dopingschandaal in Duitsland: profvoetballer Hamburger SV betrapt op EPO

Vuskovic werd onlangs betrapt na een controle van de DFB tijdens een training. Volgens de Duitse voetbalbond werd de controle uitgevoerd door de Duitse dopingautoriteit NADA. De 20-jarige voetballer is al verhoord door de tuchtcommissie van de bond. Inmiddels wordt ook het B-monster onderzocht. Vuskovic, een vaste waarde in de defensie van HSV, is in elk geval lopende dat onderzoek door de bond geschorst.

De HSV bevestigde eerder vandaag het onderzoek naar Vuskovic. ,,We werden er onlangs door verrast. Aangezien we tot nu toe zeer weinig details hebben over de status van het onderzoek, kunnen we op dit moment niet in detail treden. Wat we wel kunnen zeggen: we steunen Mario Vuskovic én de verantwoordelijke autoriteiten om de zaak zo snel mogelijk op te helderen. Zo lang dat loopt, hebben we Mario laten weten dat hij niet hoeft te trainen of wedstrijden te spelen. Dat doen we om hem én de club te beschermen tegen eventuele schade.”