Dortmund blijft soeverein aan kop na winst in Kohlenpott-derby

Overzicht Arsenal en ManUnited begaan geen misstap tegen laagvlie­gers

18:04 Arsenal en Manchester United hebben vanmiddag hun wedstrijden in de Premier League gewonnen, nadat ze afgelopen woensdag nog tegen elkaar gelijkspeelden. Arsenal won in eigen huis nipt met 1-0 van Huddersfield Town en United was op Old Trafford veel te sterk voor hekkensluiter Fulham: 4-1.