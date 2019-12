Dortmund haalt uit, Schreuder en Locadia verliezen van Leipzig

Hateboer en De Roon diep in blessure­tijd langs Verona

17:41 Atalanta heeft in de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona diep in blessuretijd de zege gegrepen. De ploeg van Hans Hateboer en Marten de Roon won met 3-2 dankzij een treffer van de Berat Djimsiti. Atalanta blijft met 28 punten de nummer zes in de Serie A.