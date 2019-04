Dortmund met hangen en wurgen langs Mainz

Borussia Dortmund is minimaal voor één dag weer even koploper van de Bundesliga. Door twee goals van Jadon Sancho won de ploeg zaterdagavond met pijn en moeite 2-1 van FSV Mainz 05.

Op eigen veld liet Dortmund zien dat het nog altijd niet helemaal was hersteld van het pak slaag dat het vorige week in München kreeg. In het directe gevecht om de landstitel verloor de ploeg van Lucien Favre toen met 5-0 van Bayern, dat met het ongekende machtsvertoon de koppositie heroverde.

Die dreun werkte tegen Mainz, dat met ex-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius na rust met man en macht op jacht ging naar de gelijkmaker, nog zichtbaar door. Dortmund wankelde na de 2-1 van Robin Quaison en mocht doelman Roman Bürki dankbaar zijn dat het in de zenuwslopende slotfase overeind bleef.

In de eerste helft was er nog niets aan de hand voor Borussia. De thuisclub begon uitstekend en nam door twee goals van Jadon Sancho een dik verdiende voorsprong. In de zeventiende minuut liep de 19-jarige Engelsman een afgemeten voorzet van Mario Götze binnen. Zeven minuten later stond Sancho opnieuw op de goede plaats. Dit keer om de bal na een prima aanval via Abdou Diallo en Thomas Delaney via Mainz-verdediger Moussa Diakathé binnen te tikken.

Maar ondanks die voorsprong was er weinig voor nodig om het mentaal broze Dortmund aan het wankelen te krijgen. In de tweede helft was de titelkandidaat geen schim meer van de ploeg die het voor rust was. Mainz nam het heft in handen en rook dat er ondanks de 2-0 achterstand wat te halen viel. Na de 2-1 leek de thuisclub rijp voor de sloop.

Dortmund wankelde, maar hield uiteindelijk stand. Door de zege heeft de ploeg nu weer twee punten meer dan Bayern, dat zondag uit tegen Fortuna Düsseldorf speelt. Maar de kampioensvorm bij de BVB is nog ver te zoeken.

Volledig scherm Jean-Paul Boëtius (l) zit Jakob Bruun Larsen op de hielen. © BSR Agency