Dortmund mist Sancho en Guerreiro tegen Bayern

Pellè bij rentree in Serie A met Parma onderuit tegen koploper Inter

0:13 Inter is weer een stap dichter bij de landstitel in Italië. De ploeg van Antonio Conte won dankzij het tandem Alexis Sanchez-Romelu Lukaku met 1-2 van Parma. Bij de thuisploeg maakte Graziano Pellè vijf minuten voor tijd zijn terugkeer in het shirt van Parma. Hij kon een nederlaag niet voorkomen.