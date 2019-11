Dortmund ontsnapt in extremis aan blamage tegen hekkensluiter

Leicester-coach Rodgers doet belofte: ‘We verkopen niemand in januari’

14:52 Leicester City is vooralsnog dé verrassing van het seizoen in de Premier League. De ploeg van manager Brendan Rodgers neemt de tweede plek in achter Liverpool. Rodgers weet dat de topclubs zijn spelers nauwlettend in de gaten houden, maar hij wil in de winterse transferperiode niemand kwijt.