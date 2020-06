Dortmund profiteert dankzij Can optimaal van mislukt weekend concurrentie

Spelers van Dortmund en Hertha maakten voor de aftrap een gebroederlijk statement tegen racisme door bij de middencirkel te knielen en warming-up shirts met anti-racismeteksten te dragen. Daarmee was het hoogtepunt van de eerste helft ook meteen wel genoemd. Op een mispeer van Thorgan Hazard na viel er weinig te beleven in het uitgestorven Signal Iduna Park, op een coronavrije zaterdag goed voor ruim 80 duizend joelende supporters. Javairo Dilrosun, die net als vorig weekend op een basisplaats kon rekenen bij Hertha, viel al na een halfuur uit met een blessure.

Na rust schakelde Dortmund een tandje bij. Jadon Sancho kreeg een enorme kans op de openingstreffer, maar de aanvaller tikte na een schitterende aanval van dichtbij naast. Even later was het via Emre Can wel raak. Na opnieuw fraai voorbereidend werk van Sancho en Brandt tikte de middenvelder de bal met veel gevoel in de verre hoek.