Dortmund voor zevende keer op rij zonder winst in Bundesliga

Videoscheidsrechter

Op slag van rust hielp de videoscheidsrechter Dortmund een handje. Een schandalige tackle van Wendell op Gonzalo Castro werd in eerste instantie bestraft met een gele kaart, maar na het inzetten van de technische hulpmiddelen zag de scheidsrechter in dat rood de enige juiste kleur was.



Dortmund ging tegen de tien man van Leverkusen op jacht naar de gelijkmaker, maar de ploeg van Bosz kwam amper door de hechte defensie van de thuisclub. Het duurde tot de 73ste minuut voordat Andriy Yarmolenko de bal langs doelman Bernd Leno kon frommelen. Kansen op de allesbevrijdende 1-2 kwamen er niet meer ondanks dat Borussia Dortmund veel druk zette op Leverkusen.



Daardoor won Bosz opnieuw niet en komt Dortmund op 22 punten uit 14 wedstrijden en daarmee een zesde plaats. Hoewel voorzitter Hans-Joachim Wätzke keer op keer benadrukt dat de positie van Bosz veilig is, is het de vraag hoe lang dat nog het geval is. De laatste overwinning in de Bundesliga dateert namelijk van 30 september. Sindsdien werd vier keer verloren en drie keer gelijkgespeeld.