Dost en Ruiz scoren voor winnend Sporting na roerige week

Door de overwinning blijft Sporting derde in de Portugese competitie, maar het gat met titelkandidaten Benfica (zes punten) en FC Porto (vijf punten) lijkt te groot om nog een rol van betekenis te gaan spelen in de laatste vijf competitieduels. De derde plek in Portugal levert een plek in de voorronde van de Europa League op. Daarin ging Sporting afgelopen donderdag nog met 2-0 onderuit bij Atlético Madrid.



Geen grote schande, maar voorzitter Bruno de Carvalho plaatste na afloop een zeer kritisch bericht op zijn eigen Facebookpagina, waarin hij de spelers van Sporting een gebrek aan inzet verweet. Ook was hij kritisch op verdedigers Jérémy Mathieu en Sebastián Coates, die volgens hem schuldig waren aan de nederlaag in Madrid. De spelersgroep kwam met een gezamenlijke reactie, die door een groot deel van de selectie via de sociale media werd verspreid. De preses van Sporting was daar zo boos over, dat hij besloot om de negentien spelers die het bericht hadden gedeeld te schorsen.