Dost hervat training na hoofdblessure

Debutant Hoever (16) met Liverpool uitgescha­keld in FA Cup

7:22 Liverpool is uitgeschakeld in het toernooi om de FA Cup. De koploper van de Premier League liet zich in de derde ronde verrassen door middenmoter Wolverhampton Wanderers: 2-1. Daarmee eindigde het glorieuze debuut van de zeer jeugdige Nederlandse verdediger Ki-Jana Hoever in mineur.