Dost klaar voor rentree bij Eintracht Frankfurt

Hertha BSC klaar met Klinsmann: ‘Onaan­vaard­baar, als tiener kan je dat zo doen’

13:08 Hertha BSC is klaar met Jürgen Klinsmann. De voormalige topspits liet dinsdag via Facebook weten dat hij stopt als trainer, na een dienstverband van slechts elf weken. Klinsmann wilde zelf zijn oude rol in de raad van toezicht weer oppakken, maar hij hoeft zich niet meer te melden in Berlijn.