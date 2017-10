Dost schittert bij Sporting met hattrick

Cavani voorkomt eerste nederlaag PSG op bezoek bij Olympique Marseille

22:57 Een gigantische stunt leek aanstaande in de Franse Ligue 1, maar Edinson Cavani dacht daar anders over. De Uruguyaanse spits van Paris Saint-Germain redde met een prachtige vrije trap in blessuretijd een punt in Le Classique bij Olympique: 2-2.