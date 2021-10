Drama voor Dick Advocaat en Irak: krankzinnig slot levert Bert van Marwijk nog een punt op (en bijna de zege)

Door Mikos Gouka Een doelpunt van Ayman Hussein zette Irak immers één minuut voor tijd op 1-2. Maar Bert van Marwijk en zijn ploeg kwamen toch nog op gelijke hoogte en even leek er zelfs nog een overwinning in te zitten diep in blessuretijd, maar die treffer werd nog geannuleerd. Pech voor de Verenigde Arabische Emiraten.

Van Marwijk vs Advocaat: ‘Dat is lang geleden, maar ook leuk, tenminste als we winnen’

Van Marwijk zag Caio Canedo, een genaturaliseerde Braziliaan, tegen de verhoudingen de score openen. Irak kwam via Amir Al Ammari en Ayman Hussein op 1-1 en 1-2 en Ali Mabkhout maakte de 2-2. De achterstand op plek drie in de poule, nu ingenomen door Libanon, is twee punten en met nog zes wedstrijden te spelen is dat gat uiteraard nog te overbruggen. Maar plek drie geeft alleen recht om via omslachtige play-offs (eerst tegen de nummer drie van de andere Aziatische poule en daarna nog een play-off tegen een land van een ander continent) alsnog een ticket te veroveren. Iran en Zuid-Korea zijn met zeven en vijf punten voorsprong vooralsnog de landen die de rechtstreekse tickets lijken te gaan pakken.