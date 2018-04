Drama voor Sunderland: tweede degradatie op rij

Sunderland is bezig aan een vrije val in het Engelse betaald voetbal. De club degradeerde vorig seizoen uit de Premier League en kan na de 1-2 nederlaag van vandaag tegen Burton Albion ook een langer verblijf in het Championship vergeten.

De club van de Nederlandse doelman Robbin Ruiter wist zich in 2015 (dankzij interim-coach Dick Advocaat) en 2016 op het nippertje te handhaven in de Premier League, maar vorig seizoen ging het alsnog mis.

Op het tweede niveau ging het voor Sunderland van kwaad tot erger. De club won slechts zes wedstrijden in het Championship. Door de nederlaag tegen Burton Albion (1-2) zakt de ploeg van trainer Chris Coleman nu zelfs af naar League One.

Coleman, eerder succesvol als bondscoach van Wales, was in november ingestapt om Sunderland te redden. Hij wist de club echter niet te behoeden voor de tweede degradatie in twee jaar tijd.

Wolverhampton

Wolverhampton Wanderers was al zeker van promotie naar de Premier League en heeft nu ook de titel gepakt in het Championship. De ploeg van de Portugese trainer Nuno deed dat met een klinkende zege bij Bolton Wanderers: 0-4. Met 98 punten uit 44 wedstrijden zijn de Wolves zeker van de eerste plaats op het tweede niveau in Engeland.

De club uit Wolverhampton met de oranje-zwarte tenues degradeerde in 2012 uit de Premier League. Een jaar later zakten de Wolves nog een niveau lager, naar League One. Nu keert de drievoudig kampioen van Engeland terug op het hoogste niveau.

De strijd om de tweede plaats en daarmee ook rechtstreekse promotie naar de Premier League gaat tussen Fulham, Cardiff City en Aston Villa. De nummers drie tot en met zes van het Championship strijden na het reguliere seizoen in de play-offs ook nog om één ticket voor het hoogste niveau.