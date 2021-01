Drama voor Witsel: blessure brengt EK serieus in gevaar

De bijna 32-jarige Witsel raakte gisteravond geblesseerd tijdens de gewonnen competitiewedstrijd bij RB Leipzig, waar Dortmund door goals van Erling Haaland (twee) en Jadon Sancho met 1-3 won.



De Belg liep die ernstige blessure aan zijn linkeronderbeen op zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Witsel verliet strompelend het veld, ondersteund door twee fysiotherapeuten van Dortmund. ,,De hele BVB-familie duimt voor een zo snel mogelijke terugkeer van Axel”, schrijft de club op Twitter. Witsel, die al ruim honderd interlands speelde voor de ‘Rode Duivels’, is een vaste waarde bij Dortmund en in de nationale ploeg.

Dortmund, de huidige nummer 4 van de Bundesliga, heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League, waarin Sevilla de tegenstander is. Het nationale elftal van België staat al geruime tijd aan kop van de wereldranglijst en behoort tot de favorieten op het EK van komende zomer.

De Belgische bondscoach Roberto Martínez houdt een klein beetje hoop dat Witsel nog op tijd herstelt om de nationale ploeg te halen voor het EK. ,,Dit is niet het moment om ons af te vragen of hij al dan niet het EK kan halen, nu moet het stap voor stap bekeken worden en moeten we de juiste keuzes maken”, reageerde de bondscoach via de Belgische voetbalbond.

,,We willen Axel verzekeren dat we tot het laatste moment zullen wachten om de definitieve selectie bekend te maken. Zo geven we hem zo veel mogelijk tijd om volledig fit te raken en deel uit te maken van het team”, zei Martínez. ,,We mogen dus niet uitsluiten dat hij alsnog erbij kan zijn.”

