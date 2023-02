Dramatische middag Chelsea: zorgen om Azpilicueta en blamage tegen hekkensluiter

Chelsea blameerde zich tegen hekkensluiter Southampton, dat in Londen verrassend met 1-0 won. De zorgen voor manager Graham Potter blijven zich maar opstapelen. Chelsea slaagt er maar niet in te profiteren van de enorme investeringen van Todd Boehly. De Amerikaanse eigenaar gaf dit seizoen 500 miljoen euro uit aan nieuwe spelers.

Ook in 2023 blijft de grootmacht uit Londen op slechts één zege staan. Sinds eind oktober speelde Chelsea in alle competities 15 wedstrijden, waarin het slechts drie keer won, vier keer gelijkspeelde en liefst negen nederlagen leed. Die van vandaag is in dat rijtje de meest pijnlijke. Zonder Hakim Ziyech, die rust kreeg, liep Chelsea zich vandaag lange tijd stuk op Southampton, dat op voorsprong was gekomen na een heerlijke vrije trap van James Ward-Prowse.