Dreun voor De Boer: Atlanta verspeelt zege in 93ste minuut

De regerend kampioen leek zich goed te gaan herstellen van de forse 5-1 nederlaag in Chicago van een week eerder. Na 10 minuten voetballen was Justin Meram het eindstation van een fraaie counter. De vleugelspeler knalde vanaf de rand van het strafschopgebied raak en liet het Mercedes-Benz Stadium juichen. Nog in de eerste helft maakte New York gelijk via Daniel Royer.



Na een kwartier spelen in het tweede bedrijf keek De Boer voor het eerst in het duel tegen een achterstand aan, maar daar bracht Josef Martinez met twee goals weer verandering in. Dat deed de topscorer met twee goals in iets meer dan tien minuten, eerst vanaf de stip en later met het hoofd. Zo leek Atlanta met 3-2 de tiende overwinning van het MLS-seizoen veilig te gaan stellen, maar daar dacht New York anders over. Bradley Wright-Phillips liep zich in de 93ste minuut goed vrij achter de verdedigers van de kampioen en verschalkte Brad Guzan: 3-3.



De Boer had met een overwinning de tweede plaats kunnen innemen in de Amerikaanse competitie. Nu blijft hij steken op de derde plek. Dat kan nog de vierde plek worden, mocht New York City FC vannacht winnen van Portland Timbers.