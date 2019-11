Drie EK-thuisduels lonken voor Nederland dankzij nederlaag Roemenië

Met een grote glimlach zal Ronald Koeman de uitslagen in de EK-kwalificatie vanavond nog eens hebben bekeken. Bekend was al dat het Nederlands elftal tijdens het EK sowieso twee duels in eigen huis zou spelen, maar door de Zweedse zege op Roemeens grondgebied komt daar zelfs nog een derde bij. Het heeft allemaal te maken met het feit dat Roemenië zich door de nederlaag niet meer bij de beste twee ploegen van groep F kan voegen. Die plaatsen zijn vergeven aan Zweden en het nog ongeslagen Spanje, dat in eigen huis Malta inmaakte (7-0).



Drie duels in de Johan Cruijff Arena voor het Nederlands elftal dus. Een van die drie zou zomaar een ontmoeting met Roemenië kunnen zijn. Pakt de ploeg van Cosmin Contra via de Nations League op de valreep toch nog een EK-ticket, dan zullen zij sowieso voor één van hun groepsduels richting Nederland trekken.