Drie Nederlanders in de basis bij Duitse Supercup

Groot aandeel Sleegers in zege Trencin

19:38 AS Trencin heeft de klinkende zege op Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League (4-0) in de Slowaakse competitie een passend vervolg gegeven. De ploeg van trainer Ricardo Moniz won in een enerverende uitwedstrijd met 3-2 van MSK Zilina.