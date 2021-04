Drie redenen waarom PSG-Bayern ook vanavond om te smullen wordt

Door Maarten Wijffels



1.Er zijn nog nooit zulke topteams geweest als nu

Het is op weg naar grote wedstrijden vaak een geinig spel: welke spelers van twee teams kies je in een gecombineerde ‘beste 11’? Bij pak ’m beet Juventus tegen Barcelona is het al lastig kiezen. Maar ga het maar eens doen met het huidige Bayern en Paris St. Germain.