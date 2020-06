‘Dries Mertens zal voor Napoli geen acht duels spelen’, voorspelde Italiaanse coach in 2013

Capuano werkte ook in België. In een ver verleden was hij even trainer van KAS Eupen, dat hem op 6 september 2010 aanstelde als hoofdcoach. Achttien dagen later zat zijn avontuur er al op in de Oostkantons - waar Capuano zich zowel in woord als daad gedroeg als een echte mafketel. Een reputatie die hem zeker met deze fameuze uitspraak rond Mertens voor eeuwig zal achtervolgen.