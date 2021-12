Drievoudig EC1-winnaar Arie Haan: ‘Ajax aanvallend zo sterk dat ik alles mogelijk acht’

,,Ik vind het echt ongelooflijk wat Ajax nu laat zien”, steekt voormalige middenvelder Haan van wal. ,,Het gaat Ajax momenteel gemakkelijker af dan ons destijds. Dit had je nooit durven dromen. De tijd is alleen niet te vergelijken. In onze tijd dribbelde Horst Blankenburg als verdediger zo de aanval in en stonden onze backs, Ruud Krol en Wim Suurbier, voorin soms te combineren. Het spel was toen nóg avontuurlijker.”

,,Ajax kan nu gemakkelijk een pijntje hier en daar opvangen. In onze tijd speelde je negen wedstrijden in totaal en dat deden we met hooguit 13 of 14 echt goede spelers. Toen was het nog een toernooi voor alleen landskampioenen en kon je, pak ‘m beet, FC Tirana loten. Zulke clubs kunnen het nu vergeten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Haan vervolgt: ,,De financiële verhoudingen maken het moeilijker, maar in onze tijd waren Italiaanse en Spaanse clubs ook al rijker. Het verschil was alleen dat de grenzen dicht waren en niemand weg kon. Daarom speelden we drie jaar met hetzelfde elftal. Dat scheelt nogal hè. Wij werden toen net full-time-prof. Zo zie je maar: elke tijd heeft zijn eigen wetten.”

Volledig scherm Arie Haan met de wereldcup in 1972. © ANP

Hoe ver Ajax kan komen is volgens Haan ook afhankelijk van hoe de club de winter doorkomt. ,,Elk elftal krijgt een keer een dippie. Ik denk ook dat Ajax nu de pech heeft dat PSV en Feyenoord dichtbij staan in de eredivisie. Was het verschil al zes punten, kon Ajax zich al meer op de achtste finale storten. Die zie ik ze sowieso wel overleven als de loting niet heel gek uitpakt. Vergeet niet dat clubs als Bayern München en Manchester City ook zwakke dagen hebben. En Ajax is aanvallend zo sterk dat ik alles mogelijk acht.”

,,Ze moeten niks. Het is niet zo dat ze de Champions League de laatste twee jaar hebben gewonnen. Ik zeg ook niet dat dat nu wel even gaat gebeuren.