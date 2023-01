Drone legt Southampton - Aston Villa tijdelijk stil: spelers uit veiligheidsredenen naar binnen

met video Erik ten Hag: ‘Wout Weghorst in de basis? Daar moet ik nog over nadenken’

Wout Weghorst is speelgerechtigd tegen Crystal Palace en gezien de personele problemen bij Manchester United, zou een basisplaats wellicht ook tot de mogelijkheden behoren. Manager Erik ten Hag is daar echter nog niet uit, zo liet hij weten op de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel van woensdagavond.

